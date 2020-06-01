СБУ викрила незаконне втручання в земельний електронний кадастр

Служба безпеки України викрила факт втручання посадовця Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру в електронну систему Державного земельного кадастру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За версією слідства, чиновник на замовлення «клієнтів» безпідставно видалив відомості щодо прав власності на земельну ділянку загальною площею 5 гектарів на території Ірпінської міської ради. У межах кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду у м. Києві, накладено арешт на землю орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що оперативне втручання СБУ не дало зловмисникам можливість здійснити її перепродаж та перереєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наразі вживаються заходи з повернення незаконно відчужених земельної ділянки та встановлення всіх обставин втручання в електронну систему Державного земельного кадастру.

Триває досудове слідство за ст.ст. 361, 364 та 366 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ