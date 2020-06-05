Резніков пообіцяв допомогти відновити інфекційне відділення Світлодарської лікарні

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пообіцяв допомогти відновити інфекційне відділення міської лікарні Світлодарська Донецької області.

Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вже почув з приводу зруйнованої інфекційної палати (відділення в Світлодарську - ред.). Після завершення цієї передачі я вам обіцяю, пане головний лікар, безпосередньо сконтактуватись не тільки з керівництвом вашого району, а й із головою ВЦА Донецької області, і ми точно попрацюємо з міністром охорони здоров'я паном Степановим. Я думаю, що ми знайдемо можливість допомогти вам у відновленні зруйнованої частини лікарні", - зазначив Резніков.

На початку програми відбулося пряме включення з міської лікарні Світлодарська на Донеччині, у якому журналістка повідомила, що 2015 року в інфекційне відділення потрапив снаряд, і частина будівлі досі не відновлена.

Неподалік від міста проходить лінія фронту.