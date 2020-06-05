Донецький осередок “Слуги народу” очолив Владлен Неклюдов

Донецьку обласну організацію партії «Слуга народу» очолив народний депутат Владлен Неклюдов – член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури.

Про це повідомляє маріупольське видання.

"Рішення про призначення пана Неклюдова керівником Донецької парторганізації ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після закінчення університету Неклюдов почав працювати у прокуратурі. У 2019 році його було обрано народним депутатом від партії «Слуга народу», №36 у списку.

«Ми провели багато часу, спілкуючись із людьми, вивчаючи їхні проблеми. Багато питань не рухаються з місця через корупційну складову – від підведення води та ремонту шкіл до передачі в користування земель та ставків. І хоча завдяки роботі нашої команди у парламенті ми вже вирішили безліч завдань – для подальшого руху потрібна повна підтримка в областях та містах», – зазначає Неклюдов.

Членами ради Донецької обласної партійної організації стали Володимир Воронов та Сергій Губа.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше підкреслив, що обласні осередки партії не є передвиборчими штабами і працюватимуть також і після місцевих виборів.

«Ще під час парламентської кампанії ми обіцяли встановити постійний зворотний зв’язок із громадянами. Для цього потрібні представництва партії. Наші обласні структурні утворення стануть постійно діючими осередками спілкування з мешканцями кожного регіону. Ми не «спускатимемо» готові рішення з Києва, а лише допомагатимемо місцевим мешканцям розвивати той чи інший регіон. Є проблема? Вирішимо це разом!», – сказав Корнієнко.

Крім Донецької, відбулися конференції ще у п’ятнадцяти обласних партійних осередках партії «Слуга народу» та одній міській. Було призначено керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Миколаївській та Сумській обласних організаціях.

Політична партія «Слуга народу» 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії – український центризм. Він передбачає пошук компромісу між різними групами населення, уникнення розколу країни за політичними, етнічними та мовними ознаками, відмову від лівого та правого екстремізму.