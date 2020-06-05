"Слуга народу" обрала голів ще дев'яти обласних осередків партії

Партія "Слуга народу" обрала голів та членів рад ще дев'яти обласних та одного міського осередку політсили.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Партія "Слуга Народу" продовжує формування регіональної структури. І сьогодні ми представляємо голів та членів рад дев’яти обласних та одного міського осередку. Я, наприклад, увійшла до ради Тернопільської обласної організації "Слуги народу", - поінформувала Кравчук.

Так, обласні осередки партії очолили: Дніпропетровська область – Юрій Кісєль, народний депутат; Донецька область – Владлен Неклюдов, народний депутат; Запорізька область – Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації; Львівська область – Ростислав Тістик, народний депутат; Миколаївська область – Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у парламенті; Одеська область – Сергій Альперсон, підприємець, громадський активіст; Полтавська область – Ольга Савченко, народний депутат; Сумська область – Михайло Ананченко, народний депутат; Тернопільська область – Володимир Гевко, народний депутат.

Крім того, головою міської організації "Слуги народу" у Кривому Розі став народний депутат Юрій Корявченков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше партія "Слуга народу" обрала голів осередків політсили у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.