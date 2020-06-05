"Слуга народу" сьогодні визначиться з праймеріз – Дубінський

Фракція партії "Слуга народу" сьогодні проведе зустріч, на якій ітиметься про визначення порядку проведення праймеріз.

Про це сказав народний депутат Олександр Дубінський журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про це сказав народний депутат Олександр Дубінський журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порядок праймеріз має визначити партія. Ми чекаємо на рішення пана Корнієнка (перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко - ред.), якусь модель напрацьовують. Сьогодні в нас буде увечері зустріч із цього питання", - сказав Дубінський.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Про наміри взяти участь у праймеріз раніше оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко.

Ткаченко 4 червня був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Згідно з Конституцією України, місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.