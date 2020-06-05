Арахамія: "Слуга народу" може висунути в мери Києва жінку

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що від політсили балотуватися в мери Києва може жінка.

Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жінка, я вважаю, повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки-мера Києва. Я просто вам кажу трошки інтриги, що це може бути жінка", - зазначив депутат, коментуючи питання проведення партійних праймеріз серед кандидатів на посаду мера.

Він додав, що "може бути сюрприз, який зараз не хочу афішувати".

Арахамія також зазначив, що не знає про перемовини, які, за інформацією деяких ЗМІ, велися з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком щодо його ймовірної участі у виборах мера Києва від "Слуги народу".

"До мене ці перемовини не доходили, я не можу сказати. Зі мною точно не велися", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.