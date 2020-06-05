Арахамія:

Арахамія: "Слуга народу" може висунути в мери Києва жінку

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що від політсили балотуватися в мери Києва може жінка.

Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жінка, я вважаю, повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки-мера Києва. Я просто вам кажу трошки інтриги, що це може бути жінка", - зазначив депутат, коментуючи питання проведення партійних праймеріз серед кандидатів на посаду мера.

Він додав, що "може бути сюрприз, який зараз не хочу афішувати".

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Арахамія також зазначив, що не знає про перемовини, які, за інформацією деяких ЗМІ, велися з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком щодо його ймовірної участі у виборах мера Києва від "Слуги народу".

"До мене ці перемовини не доходили, я не можу сказати. Зі мною точно не велися", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.

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