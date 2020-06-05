На Луганщині вирішили дозволити відкриття ресторанів

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Луганської області дозволила поновити роботу ресторанів у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила з 5.06.2020 дозволити діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету міністрів України від 20.05.2020 № 392 (зі змінами від 03.06.2020 № 435)», - ідеться в повідомленні.

Станом на 5 червня на території Луганської області лабораторно підтверджено 51 випадок коронавірусної хвороби, одужали 43 пацієнти.

Інтенсивний показник становить 7,7 випадка на 100 тисяч населення. Інцидентність по області становить за останні сім днів 0,75.

Раніше на брифінгу в Києві заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав Луганщину однією з семи областей, де епідситуація не дозволяє відкрити заклади громадського харчування.

Підставою для такого висновку є те, що в області проведено лише 11,96 тестувань ПЛР на кожні 100 тисяч населення, тоді як повинно бути не менше дванадцяти.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.