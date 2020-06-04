На Луганщині шукають шляхи компенсації збитків через втрату врожаю в трьох районах

У районах Луганщини працюють комісії з вивчення наслідків ситуації природного характеру, пов’язаної з втратою врожаю.

Про це розповів голова ОДА Сергій Гайдай, повідомляє пресслужба ОДА.

«Вже визначено обсяги втрат зернових та технічних культур в Новоайдарському, Старобільському, Станично-Луганському районах. Наразі ми опрацьовуємо можливі шляхи компенсації відповідних збитків. Зокрема, готуємо звернення до центральних органів влади, долучимо резервні фонди обласного та районних бюджетів», – сказав Гайдай.

За даними ОДА, втрати врожаю у сільськогосподарських формуваннях Новоайдарського району склали 6557 га (недоотримано доходу на 102,3 млн гривень), у Станично-Луганському – 1538 га (16,0 млн гривень), у Старобільському – 5620 га (108,2 млн гривень). Загалом область недоотримає виробництво озимої пшениці 19706 тонн, гороху 486 тонн, кукурудзи 2722 тонн, соняшника 10640 тонн. Загалом недоотримано 226,6 млн гривень.

За словами Гайдая, збитки розраховуються на кожному підприємстві. Голови сільських і селищних рад здійснюють моніторинг втрат в особистих господарствах.

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Як повідомлялось, на Луганщину буревій із дощем та градом обрушився у ніч проти 30 травня. Разом з посівами постраждали також об’єкти комунальної інфраструктури.