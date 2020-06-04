У Тернополі коронавірусом заразилися 18 працівників підстанції швидкої допомоги
Відео
Укрінформ
У Тернополі спалах коронавірусу зафіксований серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги.
Про це на Facebook повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На жаль, ми маємо в Тернополі спалах коронавіруса серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги. Всього за останні дні виявлено 18 випадків інфікування в цій обласному медичному закладі. Підстанцію тимчасово закрили", - зазначив Надал.
Він повідомив, що зараз встановлюються контактні особи. Мобільні групи беруть у них аналізи на ПЛР-дослідження.
Мер попередив городян, що у зв'язку з цією ситуацією час приїзду бригади швидкої допомоги може збільшитися.
Раніше спалах коронавірусу зафіксували у Тернопільському гарнізоні.
Нагадаємо, всього з початку епідемії в Тернополі виявлено 126 випадків коронавірусу, двоє городян померли, 89 - одужали.