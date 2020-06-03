На заводі Укроборонпрому - спалах СOVID-19

У Кам'янці-Подільському на коронавірус захворіли ще сім працівників заводу точної механіки, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомляє у Facebook міський голова Михайло Сімашкевич.

"Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки", - поінформував Сімашкевич.

Напередодні повідомлялося, що на підприємстві було протестовано 154 працівника і виявлено 30 хворих на СOVID-19.

Від початку епідемії у місті захворіло на коронавірус 99 осіб, одужало 25, на амбулаторному лікуванні - 47, госпіталізовано - 27.

Як повідомлялося, станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.