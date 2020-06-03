В українській армії за добу - 10 випадків COVID-19

За останню добу в Збройних силах України виявлено 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи – у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” та Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, вісім осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Запорізька – 2 військовослужбовці, Житомирська – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. У них спостерігається легкий перебіг захворювання, стан здоров’я пацієнтів задовільний, наголосили в пресслужбі.

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Загалом станом на 3 червня в Збройних силах України хворіє 124 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

У ЗСУ одужало 125 осіб, летальних випадків зафіксовано 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 416 осіб. У 127 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляося, згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки захворювання на COVID-19, з них за добу 483. Одужало вже 10 440 осіб, померло 735 людей.