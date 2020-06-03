В українській армії за добу - 10 випадків COVID-19
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
«За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи – у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” та Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Крім того, вісім осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Запорізька – 2 військовослужбовці, Житомирська – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. У них спостерігається легкий перебіг захворювання, стан здоров’я пацієнтів задовільний, наголосили в пресслужбі.
Загалом станом на 3 червня в Збройних силах України хворіє 124 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
У ЗСУ одужало 125 осіб, летальних випадків зафіксовано 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 416 осіб. У 127 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.
Як повідомляося, згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки захворювання на COVID-19, з них за добу 483. Одужало вже 10 440 осіб, померло 735 людей.