Мінфін погодив Миколаєву залучення кредитів на придбання нового транспорту

Міністерство фінансів України погодило Миколаєву кредитні проєкти щодо придбання нового транспорту та модернізації мереж «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича

«Міністерство фінансів погодило обсяги та умови здійснення місцевих запозичень для фінансування проєктів щодо покращення інфраструктури громадського транспорту та модернізації тепломереж. Тобто, Мінфін погодив всі три наші кредитні проєкти на придбання автобусів, тролейбусів, а також на програму КП «Миколаївоблтеплоенерго», - зазначив мер.

За його словами, наразі залишився один крок - сесія міськради - і можна приступати до проведення торгів.

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Зокрема, йдеться про кредитні кошти від ЄБРР в сумі 20 млн євро терміном на 13 років, на закупівлю нових тролейбусів, а також 500 тис. євро на 7 років для розвитку системи теплозабезпечення у місті Миколаєві від Північно-екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Ці кошти місто планує залучити вже в цьому році.