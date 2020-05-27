Мінфін повідомив про перший кредит на умовах часткових кредитних гарантій

Укргазбанк у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видав перший кредит на умовах часткових кредитних гарантій фермерському господарству із Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Укргазбанк видав перший кредит в рамках «Доступні кредити 5-7-9%» на умовах часткових кредитних гарантій. Позику в розмірі 1,5 мільйона гривень на 5 років отримало фермерське господарство «Таврійська ягода» (село Приморське Василівського району Запорізької області), засноване в 2018 році", - йдеться в повідомленні.

За рахунок кредитних коштів було замовлено проєкт для підключення до системи водопостачання села Приморське, придбано необхідне обладнання, здійснено монтаж, отримано дозвіл на спеціальне водокористування. Загальний обсяг інвестицій становив близько 3 млн грн.

Основний напрямок господарської діяльності ФГ «Таврійська ягода» - інтенсивне садівництво та вирощування ягідних культур з метою подальшого зберігання, переробки і реалізації на місцевому та іноземних ринках. Тому питання забезпечення водою є одним із ключових для розвитку господарства та максимізації його доходу.

«Завдяки інструменту часткових кредитних гарантій ми, фактично, розблокували і доступне кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. Йдеться про тих, які вирішили створити власну справу з нуля і, окрім ідеї, не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності. Однак, як показує приклад ФГ «Таврійська ягода», цим інструментом можуть скористатися і вже існуючі підприємства, які мають господарську історію, але потребують підтримки держави», - говорить виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев.

Як повідомлялось, із 1 березня 2020 року Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" включає додаткову опцію - кредитні гарантії. Інструмент дозволяє вирішити проблему відсутності застави у позичальника або недостатності розміру застави.