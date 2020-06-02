Лікарка з Чернівців вдруге захворіла на COVID-19

Лікар-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибарчук захворіла на COVID-19 вдруге.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 7 день пневмонії і «по другому колу» позитивного ПЛР на COVID-19. Пояснення в мене одне - без антитіл в крові, після першого епізоду хвороби, «вилетіла» знову на роботу.... якось так... от Вам і легкий перебіг", - написала Рибарчук.

Медик також зазначила, що хворіє на неагресивну пневмонію та лікується вдома.

"Ми всі лише на шляху до подолання пандемії і колективного імунітету. Треба набратись терпіння і пам‘ятати про уважність і захист самих себе! Ще рано ходити без якісних масок і респіраторів, тусуватись компаніями і обійматись при зустрічі. Рано!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків.

У Чернівецькій області підтвердили 3410 випадків інфікування COVID-19. Із них 981 пацієнт одужав, а 149 людей померли.

Фото: Анна Рибарчук у Facebook