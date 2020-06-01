На Рівненщині жінка з переломом заразила коронавірусом 7 медиків

Жінка, яка на Рівненщині потрапила у лікарню з переломом, заразила COVID-19 сімох медиків.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«Семеро медиків заразились від хворої, що потрапила з переломом в травматологію Дубенської міської лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ранок 1 червня на Рівненщині зареєстровано 60 нових інфікованих на COVID-19.

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Як повідомили кореспонденту Укрінформу в обласному лабораторному центрі, в інфекційних відділеннях області перебуває 134 хворих, 19 – в реанімації, 3 підключені до ШВЛ, 715 – на амбулаторному лікуванні.

Всього за час пандемії на Рівненщині зафіксовано 1802 інфікування COVID-19, з них - 132 дитини та 320 медпрацівників.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 38 випадків – летальні. Подолали коронавірус уже 896 людей.