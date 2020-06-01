Стан хворих на коронавірус військових із Рівненського полігону – задовільний

У 9-х військовиків, у яких на Рівненському полігоні минулого тижня було підтверджено COVID-19, стан здоров'я задовільний.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«У Рівненському госпіталі триває процес лікування 9-х військовослужбовців, у яких було виявлено коронавірус. Стан їхнього здоров'я задовільний, вони готуються до виписки», - сказав Кульпа.

Як повідомляло агентство, підозру на коронавірус у військових було виявлено під час планового ПЛР-тестування на полігоні ще 24 травня.

Тоді тести у декількох військовослужбовців показали позитивний результат, тому було рекомендовано розмістити їх в медичний ізолятор, а згодом направити на дообстеження у Рівненський шпиталь.

Симптоми, які б вказували на хворобу у військовослужбовців були відсутні, температура тіла не перевищувала норми, а стан здоров'я не викликав занепокоєння. Та додаткове обстеження таки виявило коронавірус.

Як повідомлялось, решта особового складу, який знаходиться на полігоні, перебуває на обсервації та виконує рекомендації медиків щодо недопущення поширення хвороби.

Водночас, у пункті постійної дислокації в Тернополі хворих на COVID-19 немає. Там також вживаються профілактичні заходи.

Як повідомлялося, у Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.