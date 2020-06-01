В українській армії за добу не виявили нових випадків COVID-19

У Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 в Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 111 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 148 осіб", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків.