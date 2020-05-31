В українській армії - 118 хворих на COVID-19

У Збройних силах України на COVID-19 станом на 10.00 31 травня хворіють 118 осіб, чотири людини померли.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 10.00 31 травня в Збройних силах України хворіють 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 111 осіб", - зазначається у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебувають 453 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 105 осіб.

Наразі у ЗСУ зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу - 30 травня помер працівник ЗСУ з Чернівецької області. Він хворів з 22 травня, лікувався вдома під наглядом медичної служби. 27 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де була проведена рентгенографія органів грудної клітки. Цього ж дня був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом негоспітальна двобічна пневмонія. Було призначено лікування, взято біоматеріал на ПЛР, за результатами якого 28 травня у працівника ЗСУ підтверджено захворювання на COVID-19. За наявною інформацією, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, були супутні захворювання.

За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на COVID-19.

В ізоляторі військової частини (Харківська область) перебуває один військовослужбовець. Симптоми захворювання відсутні.

Ще 11 осіб (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19. За добу - 468 нових випадків.