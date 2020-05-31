Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною розблокували

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

“КПП Тиса на українсько-угорському кордоні знову вільний на в'їзд та на виїзд з України. Наразі протестувальники розблокували КПП, власники бусів заповнюють декларації, сплачують мито за товари та проїжджають на територію України. Також відомо, що поліція розшукує авторів акції — тих, хто заблокував рух та спричинив колапс на кордоні,” - повідомила Трачук.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 31 травня о 9.00 близько 50 автобусів з італійського напрямку заблокували рух на в'їзд та виїзд на КПП “Тиса” на українсько-угорському кордоні. Очільник ДПСУ Сергій Дейнеко відбув на Закарпаття, аби особисто розібратися в ситуації в пункті пропуску "Тиса" та не допустити жодних нестандартних ситуацій на державному кордоні.

Фото: ДПСУ