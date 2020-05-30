Госпіталь ветеранів війни у Бердичеві отримав допомогу вартістю 160 тисяч гривень від Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

"У якості допомоги до медичного закладу було передано 2 пульсоксиметри, концентратор кисню та хірургічний електровідсмоктувач, а також засоби індивідуального захисту: 150 респіраторів, 1000 масок, 2000 пар рукавичок, 200 пар бахіл, 100 медичних шапок, 20 захисних окулярів, 150 захисних комбінезонів одно- та багаторазового використання та 200 ізоляційних халатів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ці засоби вартістю 160 тисяч грн надані в рамках програми «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Даміан Цярціньскі зауважив, що програма підтримки реалізується у Львівській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях і Києві.

Польське консульство передало допомогу госпіталю для ветеранів війни у Бердичеві // Фото: rio-berdychiv.info

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Посол Ізраїлю Джоел Ліон привіз у Житомир та Бердичів продуктові набори для незахищених верств населення.