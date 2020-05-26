Посол Ізраїлю передав продуктові набори жителям Житомира та Бердичева

Посол Ізраїлю Джоел Ліон привіз у Житомир та Бердичів продуктові набори для незахищених верств населення.

Про цю допомогу Житомиру поінформував міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«600 продуктових наборів для найбільш потребуючих допомоги житомирян сьогодні передав Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон», - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, Джоел Ліон з делегацією відвідав і Бердичів.

Місто також отримало 600 продуктових наборів, які передадуть учасникам бойових дій, ветеранам та інвалідам Другої світової війни, родинам постраждалих під час Голокосту.

Зазначається, що серед продуктів у наборах зібрані борошно, цукор, олія, чай, рис.