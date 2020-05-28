На Рівненському полігоні підтвердили коронавірус у дев'ятьох військових

У дев'ятьох військовослужбовців на Рівненському полігоні підтвердили COVID-19.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

"У 9-х військовослужбовців підтвердились підозри на коронавірус. Зараз вони перебувають в Рівненському госпіталі, стан здоров'я задовільний", - сказав Кульпа.

За його словами, підозру на коронавірус було виявлено під час планового ПЛР-тестування на полігоні ще 24 травня. Тоді тести у декількох військовослужбовців показали позитивний результат, тому було рекомендовано розмістити їх в медичний ізолятор, а згодом направити на дообстеження у Рівненський шпиталь.

Симптоми, які б вказували на хворобу у військовослужбовців були відсутні, температура тіла не перевищувала норми, а стан здоров’я не викликав стурбованості, однак сьогодні додаткове обстеження таки виявило коронавірус.

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Як проінформував Кульпа, решта особового складу, який знаходиться на полігоні, перебуває на обсервації та виконує рекомендації медиків щодо недопущення поширення хвороби.

Водночас, у пункті постійної дислокації в Тернополі, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 немає. Там також вживаються профілактичні заходи.