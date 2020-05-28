На Закарпатті готуються до відновлення залізничного сполучення з Києвом

У Закарпатській області готуються до відновлення з 1 червня залізничного сполучення Київ-Ужгород.

Про це на брифінгу заявив голова Закрапатської ОДА Олексій Петров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До нас звернулися представники Укрзалізниці з питанням, чи готові ми до відновлення сполучення Ужгород-Київ. Так, ми готові з 1 червня — в разі, якщо не буде нових негативних моментів з приводу збільшення динаміки інфікування", - сказав Петров.

Зі слів голови ОДА, 22 травня Закарпаття не потрапило в перелік областей, в яких пом'якшили карантинні заходи.

"Ми наразі не виконуємо критерій МОЗ про менше 12 інфікованих на 100 тис. населення. Але ми щодня моніторимо динаміку, і завтра на обласній комісії ТЕБ та НС може бути прийняте рішення щодо переходу області на другий етап пом'якшення карантину,” - сказав Петров.

Наразі, каже очільник ОДА, головні питання щодо пом'якшення карантинного режиму на Закарпатті — це можливість відвідування спортивних занять, релігійних установ, закладів освіти зі збереженням карантинних вимог, також — регулярні й нерегулярні перевезення.

Він також повідомив, що на Закарпатті 1124 інфікованих коронавірусом, за минулу добу додалося 20 осіб. Перед тим добове збільшення становило 10 випадків, ще раніше - 11.

"Зараз маємо два спалахи коронавірусу в області. В селах запроваджені блокпости, обмежено рух та посилено карантин. Кількість хворих не збільшується (на цих територіях - ред.)", - зазначив Петров.

Як повідомляв Укрінформ, через спалах коронавірусу на Закарпатті закрили на карантин два села - у Хустському та Перечинському районах.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

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Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Карантин для обмеження розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні було запроваджено з 12 березня.