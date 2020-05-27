На базі платформи Smart-Закарпаття запрацювала мапа, де позначені інвестиційні пропозиції та міжнародні проєкти.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“На базі платформи Smart- Закарпаття запрацювала мапа, де позначені інвестиційні пропозиції та міжнародні проєкти. Це відкриті дані, доступні кожному. Інформація актуальна та постійно оновлюється. На карті можна побачити заплановані до відкриття пункти пропуску на Закарпатті, інвестиційні пропозиції від 55 підприємств області, грантові проєкти”, - йдеться в повідомленні.

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Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров сказав, що область відкрита до співпраці з інвесторами, тут наразі розробляють простий зрозумілий алгоритм роботи влади та підприємців.

На Закарпатті представили смарт-карту області для інвесторів

“Зокрема, допомогти іноземним інвесторам має Офіс підтримки підприємців, його відкривають у Закарпатській ОДА у рамках ініціативи Президента «Інвестиційна няня». У цьому офісі надаватимуть супровід підприємцям під час оформленням документів, їхнього перекладу, ведення перемовин”, - сказав Петров.

Він також наголосив, що інвестиції – один із пріоритетних напрямків роботи в області, який потребує чітких планових дій.