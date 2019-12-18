Уряд затвердив перспективний план Закарпаття та зміни до планів п’яти областей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

"18 грудня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив перспективний план формування територій громад Закарпатської області та зміни до перспективних планів Луганської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перспективний план Закарпаття передбачає створення в регіоні 60 громад. Проте, ця цифра ще не остаточна, бо робота над перспективними планами усіх областей триватиме в регіонах аж до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій.