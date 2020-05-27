У Тернопільській області зробили перші тести методом ІФА

Сьогодні на Тернопільщині стартувало тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук під час засідання колегії обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

«Нині розпочали тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА). Один апарат для проведення тестування таким методом дозволяє зробити 800 досліджень упродовж доби. Ми маємо 2 апарати в Тернополі, 5 - у районах, стільки ж в лабораторному центрі. Також очікуємо ще один апарат», - розповіла Чайчук.

За її словами, в обласному лабораторному центрі МОЗ Україна є всі технічні та кадрові можливості для такої діагностики.

«Ми будемо визначати імуноглобуліни G. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження на коронавірус, а й тих, хто вже перехворів ним», - констатувала Чайчук.

Як роз'яснила головна санітарна лікарка області, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. Експрес-тести також виявляють антитіла в організмі як відповідь на антиген, проте мають низьку чутливість у порівнянні з ІФА тестами.

За її словами, ПЛР-дослідження виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Таким чином, позитивний результат ІФА-тесту буде додатковою підставою для проведення ПЛР-дослідження.

Однак ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я України затвердило алгоритм проведення тестування на антитіла до коронавірусу.

У першу чергу тестування будуть проходити люди, які перехворіли на COVID-19, медики, які мали контакт з хворими, представники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також діти та люди, яким виповнилося 65 років.