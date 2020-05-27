Збитки від незаконного видобутку піску під Житомиром оцінили майже в 5 мільйонів

У Житомирському районі виявили незаконний видобуток піску, завдані збитки від чого оцінили в 4,8 млн грн.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Поліського округу у Facebook.

«На «гарячу лінію» Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло звернення щодо незаконного видобування корисної копалини місцевого значення – піску за межами населеного пункту с. Улянівка на землях запасу Тетерівської сільської ради Житомирського району. З виїздом на місце встановлено факт незаконного видобутку піску та утворено виїмку розмірами 59 м х 38 м, глибиною розробки 2,7 м. Площа земель порушених внаслідок ведення робіт по видобутку піску становить 2242 м кв. Об’єм самовільно видобутих надр на момент обстеження – 6053,4 м куб.», - йдеться у повідомленні.

Незаконний видобуток піску під Житомиром

Зазначається, що сума збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами на території Тетерівської сільської ради, становить 4 млн 803 тис. грн.

Невідомі особи своїми діями порушили вимоги законодавства про використання та охорону надр, оскільки використовували землі не за цільовим призначенням, не дотримувалися заходів із охорони ґрунтів та не мали спеціального дозволу на зняття та перенесення покриву.

Держекоінспекція Поліського округу передала матеріали до Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області з метою встановлення осіб, які порушили вимоги природоохоронного законодавства, та стягнення завданих збитків.