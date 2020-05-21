Ліцензії на геологічне вивчення трьох ділянок продали за 2,5 мільйона - Держгеонадра

Державна служба геології та надр України 20 травня 2020 року на онлайн-аукціоні продала ліцензії на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку, трьох ділянок на загальну суму 2,51 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Державна служба геології та надр звітує про завершення перших повторних торгів на придбання ліцензій на геологічне вивчення, у т. ч. ДПР. Потенційні інвестори змагалися за лоти із підземними водами, покладами молібденових руд, глин та суглинків. Початкова вартість ділянок, які виставили на повторні аукціони, була знижена удвічі, а за результатами торгів сягнула 2 511 812 грн", - йдеться в повідомленні.

Спецдозвіл на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині (підземні води) продали за 8 212 грн, вартість ліцензії ділянки "Червона" (молібденові руди) у ході торгів зросла до 2 500 000 грн, Борисівської ділянки (глина, суглинки) — до 3 600 грн.

Водночас Іволжанське родовище, повторний аукціон по якому не відбувся через відсутність учасників, за пів місяця буде виставлене на перший "голландський аукціон" – торги за методом покрокового зниження початкової ціни.

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Як повідомлялося, 16 квітня 2020 року завершилися перші електронні торги з продажу спецдозволів на розробку та геологічне вивчення дванадцяти ділянок. За результатами відкритих змагань вартість восьми проданих ліцензій сягнула 3 310 429 грн. Чотири аукціони з продажу спецдозволів на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині, на ділянку "Червона", Борисівської ділянки і Іволжанського родовища не відбулися, оскільки на них з'явилися менше двох претендентів. Вони були повторно виставлені на електронні торги 20 травня із 50% дисконтом від початкової вартості.