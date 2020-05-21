Ліцензії на геологічне вивчення трьох ділянок продали за 2,5 мільйона - Держгеонадра
Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.
"Державна служба геології та надр звітує про завершення перших повторних торгів на придбання ліцензій на геологічне вивчення, у т. ч. ДПР. Потенційні інвестори змагалися за лоти із підземними водами, покладами молібденових руд, глин та суглинків. Початкова вартість ділянок, які виставили на повторні аукціони, була знижена удвічі, а за результатами торгів сягнула 2 511 812 грн", - йдеться в повідомленні.
Спецдозвіл на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині (підземні води) продали за 8 212 грн, вартість ліцензії ділянки "Червона" (молібденові руди) у ході торгів зросла до 2 500 000 грн, Борисівської ділянки (глина, суглинки) — до 3 600 грн.
Водночас Іволжанське родовище, повторний аукціон по якому не відбувся через відсутність учасників, за пів місяця буде виставлене на перший "голландський аукціон" – торги за методом покрокового зниження початкової ціни.
Як повідомлялося, 16 квітня 2020 року завершилися перші електронні торги з продажу спецдозволів на розробку та геологічне вивчення дванадцяти ділянок. За результатами відкритих змагань вартість восьми проданих ліцензій сягнула 3 310 429 грн. Чотири аукціони з продажу спецдозволів на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині, на ділянку "Червона", Борисівської ділянки і Іволжанського родовища не відбулися, оскільки на них з'явилися менше двох претендентів. Вони були повторно виставлені на електронні торги 20 травня із 50% дисконтом від початкової вартості.