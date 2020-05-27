У Миколаєві цього літа можна буде відпочити на чотирьох пляжах

В Миколаєві визначено офіційні місця відпочинку біля води (пляжі) цього літа – наразі їх всього чотири.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«27 травня під час засідання виконавчого комітету міської ради визначили місця масового відпочинку на водних об’єктах цього літа. Цього року пропонується затвердити їх чотири. Пляж «Стрілка» в парку «Перемоги», пляж «Прибій», що по вул. Веселинівській, 1/1 у Варварівці, пляж «Чайка» між вул. Новобудівною та вул. Ольшанців, це Корабельний район. Крім того, до цього переліку внесено берегову зону по вул. Лазурній, що на Намиві», - повідомив начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.

За його словами, цього тижня буде завершено водолазне обстеження та очистка дна пляжів «Прибій» та «Стрілка». З 1 червня аналогічні заходи будуть проводити на пляжі «Чайка» та на Намиві.

Читайте також: У Києві готують до відкриття 14 пляжів і 18 зон відпочинку

Щодо якості річкової води, то щотижня лабораторним центром відбираються проби. На сьогодні дані по якості річкової води відповідають нормам.

Пропонується також затвердити перелік місць для занять водними видами спорту. Наразі в Миколаєві є 7 спортивних шкіл, діяльність яких пов’язана з перебуванням дітей на воді.