Черкаський мер подав до суду на Президента, який назвав його "бандитом"

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко позивається до Президента України Володимира Зеленського через те, що глава держави назвав його "бандитом".

Про це повідомив у Facebook адвокат Бондаренка Денис Ципін.

"Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду", - йдеться у дописі.

У відеокоментарі Ципін додав, що позов викликаний тим, що Президент назвав Бондаренка "бандитом". У позовній заяві зазначено, що черкаський голова вимагає за приниження гідності моральної компенсації у сумі 1 грн.

Як повідомляв Укрінформ, під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому назвав черкаського мера "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень" і з яким він "за стіл не сяде".