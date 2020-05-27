Поблизу Слов'янська триває відбудова лікарні, пошкодженої обстрілами окупантів

У селищі Семенівка поблизу Слов’янська на Донеччині триває відновлення корпусів психіатричної лікарні, пошкодженої обстрілами російських окупантів у 2014 році. Вартість робіт перевищує 200 млн грн.

Про це повідомляє Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької ОДА.

«У селищі Семенівка поблизу м. Слов’янська продовжуються роботи з відбудови психіатричної лікарні, яка зазнала суттєвих пошкоджень під час активної фази бойових дій у квітні-липні 2014 року... Наразі роботи з відновлення адміністративного корпусу завершені на 70%, а головний корпус готовий на 90%», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, ця лікарня була заснована у 1958 році, мала шість лікувальних і чотири господарчі корпуси. Під час активної фази бойових дій у квітні-липні 2014-го два з них були повністю зруйновані, чотири - суттєво пошкоджені. За допомогою міжнародних організацій, зокрема німецької федеральної компанії GiZ та Люксембурзького Червоного Хреста, у 2016-му році було відкрито психотуберкульозне, а у 2017-му - дитяче відділення.

Зараз коштом Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету будуються основний та адміністративний корпуси. А за допомогою Люксембурзького Червоного Хреста відновлюють харчоблок, уточнив очільник області.

Кириленко додав, що вартість відбудови головного корпусу становить 185 млн грн, а будівництво адміністративного коштуватиме 60 млн грн.

Голова ОДА також заявив, що обласна влада планує заново побудувати ще два зруйновані корпуси лікарні, зараз триває пошук джерел фінансування.