Голова Вінницької ОДА ініціюватиме роботу держустанов з 7.00, щоб розвантажити транспорт

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський ініціюватиме запровадження на всеукраїнському рівні початку роботи держустанов з 7.00, щоб зменшити пікові навантаження на громадський транспорт і зменшити загрозу інфікування коронавірусом.

Про це Скальський заявив у вівторок на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зайти в карантин легше, ніж вийти. Коли ми думаємо зараз, як сформулювати безпечне використання громадського транспорту, як зменшити пікове навантаження на громадський транспорт, наприклад, у Вінниці. З’явилася ідея, яку ми будемо пропонувати на державному рівні. Я хочу запропонувати, щоб усі державні інституції починали працювати сьомій ранку», - сказав Скальський.

За його словами, такий режим роботи має багато й інших переваг, тим більше, що існує міжнародний досвід, коли усі інституції державної влади починають працювати раніше, аніж бізнес.

«По-перше, ми розвантажуємо транспорт. По-друге, ті люди, які працюють з дев’ятої, наприклад, можуть прийти і скористатися якимись послугами з самого ранку. Тобто, ми можемо змінити і змістити певну кількість людей - в бюджетній сфері, в державній сфері в нас працює досить значна кількість населення. Я дійсно хочу запропонувати це на державному рівні, тому що воно буде працювати, коли всі будуть працювати в новому режимі. Таким чином ми дійсно зменшимо пікове навантаження», - сказав голова ОДА.

На Вінниччині станом на 9.00 вівторка кількість хворих з COVID-19 сягнула 910. За останню добу виявлено 18 нових випадків коронавірусу.

Станом на 9.00 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема, за добу 339.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Було відновлено роботу метрополітенів та наземного громадського транспорту.

Фото: vezha.ua