На Дніпропетровщині зводять понтонну переправу поруч зі зруйнованим мостом

Поруч зі зруйнованим мостом у Нікопольському районі на Дніпропетровщині зводять тимчасовий – понтонний.

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко, повідомляє сайт ОДА.

"Поки триватимуть відновлювальні роботи, прийняли рішення змонтувати тимчасову переправу, аби водії не робили значний гак об’їзною дорогою", – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко.

За його словами, зараз поблизу зруйнованого моста готують «дорожню подушку» під майбутній понтонний – відсипають шлак.

Запустити нову переправу планують вже завтра. Однак на вагу вантажівок будуть встановлені обмеження.

Понтонну переправу через річку Чортомлик у Нікопольському районі монтує служба автодоріг у Дніпропетровській області за сприяння облдержадміністрації. Одночасно готують і проєктно-вишукувальну документацію – для початку відновлення зруйнованого мосту.

Понтонний міст має плавучі опори-понтони, які підтримують палубу для руху транспорту та пішоходів. Його встановлюють як тимчасову переправу через водойми – при аварії або під час ремонту постійних мостів.

Як повідомляє пресслужба Командування Сил підтримки ЗСУ, військовослужбовці понтонно-мостового полку розгорнуть понтонний міст, який забезпечить рух цивільного транспорту через затоку Каховського водосховища замість нещодавно зруйнованого мосту.

Фото: facebook/Командування Сил підтримки Збройних Сил України

“Військовослужбовці понтонно-мостового полку, який дислокується на Одещині, вже вкотре приходять на допомогу цивільним. Цього разу понтонери Командування Сил підтримки Збройних Сил України вирушили на допомогу в Дніпропетровську область. Військове керівництво прийняло рішення здійснити 500 км марш та навести понтонний міст, який забезпечить рух цивільного транспорту через затоку, саме силами та засобами цього військового колективу”, - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook/Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Як зазначається, військовослужбовці понтонно-мостового полку мають значний досвід з розгортання відповідних постових переходів у короткий термін для потреб військових та неодноразово брав участь у подібних маневрах. Крім того, військова частина залучалася для виконання завдань за призначенням у районі проведення АТО та ООС на Донбасі.

Командування Сил підтримки пообіцяло інформувати про хід робіт щодо наведення переправи.

Як повідомлялося, 20 травня о 10-20 до Служби порятунку «101» від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Олексіївка Нікопольського району, під час руху вантажного автомобіля Iveco автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї з секцій мосту і у воду частково впала вантажівка.

Поліція порушила за цим фактом кримінальну справу.

24 травня вантажівку вдалося витягти.

Укравтодор пообіцяв звести тимчасову понтонну переправу біля зруйнованого мосту в Нікопольському районі. Колона спеціальної техніки ЗСУ вже вирушила з Одеської області.

Фото: adm.dp.gov.ua