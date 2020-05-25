На Дніпропетровщині зводять понтонну переправу поруч зі зруйнованим мостом
Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко, повідомляє сайт ОДА.
"Поки триватимуть відновлювальні роботи, прийняли рішення змонтувати тимчасову переправу, аби водії не робили значний гак об’їзною дорогою", – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОДА Олександр Москаленко.
За його словами, зараз поблизу зруйнованого моста готують «дорожню подушку» під майбутній понтонний – відсипають шлак.
Запустити нову переправу планують вже завтра. Однак на вагу вантажівок будуть встановлені обмеження.
Понтонну переправу через річку Чортомлик у Нікопольському районі монтує служба автодоріг у Дніпропетровській області за сприяння облдержадміністрації. Одночасно готують і проєктно-вишукувальну документацію – для початку відновлення зруйнованого мосту.
Понтонний міст має плавучі опори-понтони, які підтримують палубу для руху транспорту та пішоходів. Його встановлюють як тимчасову переправу через водойми – при аварії або під час ремонту постійних мостів.
Як повідомляє пресслужба Командування Сил підтримки ЗСУ, військовослужбовці понтонно-мостового полку розгорнуть понтонний міст, який забезпечить рух цивільного транспорту через затоку Каховського водосховища замість нещодавно зруйнованого мосту.
“Військовослужбовці понтонно-мостового полку, який дислокується на Одещині, вже вкотре приходять на допомогу цивільним. Цього разу понтонери Командування Сил підтримки Збройних Сил України вирушили на допомогу в Дніпропетровську область. Військове керівництво прийняло рішення здійснити 500 км марш та навести понтонний міст, який забезпечить рух цивільного транспорту через затоку, саме силами та засобами цього військового колективу”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, військовослужбовці понтонно-мостового полку мають значний досвід з розгортання відповідних постових переходів у короткий термін для потреб військових та неодноразово брав участь у подібних маневрах. Крім того, військова частина залучалася для виконання завдань за призначенням у районі проведення АТО та ООС на Донбасі.
Командування Сил підтримки пообіцяло інформувати про хід робіт щодо наведення переправи.
Як повідомлялося, 20 травня о 10-20 до Служби порятунку «101» від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Олексіївка Нікопольського району, під час руху вантажного автомобіля Iveco автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї з секцій мосту і у воду частково впала вантажівка.
Поліція порушила за цим фактом кримінальну справу.
24 травня вантажівку вдалося витягти.
Укравтодор пообіцяв звести тимчасову понтонну переправу біля зруйнованого мосту в Нікопольському районі. Колона спеціальної техніки ЗСУ вже вирушила з Одеської області.
Фото: adm.dp.gov.ua