Укравтодор обіцяє понтонну переправу біля мосту, який обвалився на Дніпропетровщині

У Нікопольському районі Дніпропетровщини біля зруйнованого мосту зведуть тимчасову понтонну переправу.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

За словами очільника відомства Олександра Кубракова, зранку 24 травня до селища Олексіївка, де обвалився міст, вирушила колона спеціальної техніки з Одеської області.

"За оптимістичним сценарієм запустимо рух вже у вівторок (26 травня — ред.). На відео — проїзд колони в Одеській області. Публікуватимемо відеозвіти щоденно. Дякуємо Генштабу Збройних сил України", — додав він.

Нагадаємо: у Нікопольському районі 20 травня обвалився автомобільний міст через затоку Каховського водосховища, поліція порушила за цим фактом кримінальну справу.