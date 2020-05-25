Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний пройде судово-психіатричну експертизу

Підозрюваний у вбивстві 7 людей біля ставка в селі Новоселиця на Житомирщині 58-річний Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу.

Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза», - зауважив Бунечко.

Голова ОДА назвав маніпуляціями інформацію про зв’язок між документуванням хабаря, на якому затримали начальника райвідділу поліції, та вбивством 7 людей.

Поліцейського викрили під час отримання хабаря на березі ставка вдень 21 травня, а вбивство трапилося вночі 22 травня.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

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Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, що вимагав хабар за не перешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.

Сам Захаренко стверджує, що здійснював заходи необхідної оборони після того, як отримав вогнепальне поранення у праву руку від одного із загиблих.

Суд відправив його під варту на 60 діб до 20 липня.