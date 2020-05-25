Ще дві лікарні на Київщині припинили приймати хворих через COVID-19
Укрінформ
Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні припинили госпіталізацію нових хворих через виявлення коронавірусу.
Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На сьогодні в області у зв'язку із виявленням хворих на коронавірус припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих - Тетіївська центральна районна лікарня", - сказав Володін.
За його словами, відновила роботу Васильківська ЦРЛ, яку раніше закрили через коронавірус.
Як повідомлялося, Васильківська і Бородянська ЦРЛ припинили госпіталізацію нових хворих, через виявлення коронавірусу.
Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.