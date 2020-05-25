На Миколаївщині за останні три доби виявили лише одного хворого на COVID-19

На Миколаївщині за останні три доби виявлено лише одного хворого на COVID-19, жодна людина не померла.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Станом на 10.00 25 травня в Миколаївській області не виявлено нових підтверджених випадків COVID-19. 24 травня було зареєстровано одного хворого, 23-го – нових хворих також виявлено не було. За останні три доби жодна людина не померла», - йдеться у повідомленні.

Наразі по області всього зареєстровано 281 підтверджений випадок COVID-19, з них 52 працівники закладів охорони здоров’я.

Всього одужали 120 людей, з них троє за останню добу. Семеро хворих померли.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаївській області перші два випадки коронавірусу COVID-19 було зафіксовано 11 квітня.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Фото: inshe.tv