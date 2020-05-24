У зоні відчуження затримали трьох "сталкерів"

Прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції затримали у зоні відчуження трьох чоловіків, які потрапили туди з метою екстремального туризму та відпочинку.

Про це інформує Північний кордон Держприкордонслужби у Facebook.

"Під час спільних дій прикордонників Житомирського загону та співробітників Національної поліції було виявлено та затримано 3-х громадян України, які незаконно проникли до зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки є жителями одного з населених пунктів прикордоння. Знаючи про наслідки порушення режиму покинутої території, вони вирішили потрапити до Чорнобильської зони та свідомо пішли на порушення.

Усіх трьох притягнули до адміністративної відповідальності.