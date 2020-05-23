Суд узяв перерву, аби обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7 людей

У засіданні Корольовського районного суду Житомира оголошена півторагодинна перерва для того, аби обрати запобіжний захід 58-річному Анатолію Захаренку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на березі ставу в селі Новоселиця на Житомирщині.

Відповідне рішення близько 15.20 оголосив головуючий на засіданні суддя Костянтин Шалота, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сторона обвинувачення наполягає на застосуванні до підозрюваного взяття під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Натомість адвокат Захаренка просить суд про цілодобовий домашній арешт для свого підзахисного.

Свої свідчення підозрюваний надавав за відсутності журналістів, які залишили залу.

Напередодні ввечері йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох і більше осіб (п.1.ч.2 ст. 115 КК України).

Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

Читайте також: Орендарю ставка на Житомирщині оголосили підозру в умисному вбивстві

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, що вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

Читайте також: На місці стрілянини на Житомирщині знайшли 5 одиниць зареєстрованої зброї

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.