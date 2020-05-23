У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 інфікованих коронавірусом

На Рівненщині встановили контрольно-пропускні пункти біля Здолбунівського будинку-інтернату для людей похилого віку та інвалідів через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Через спалах COVID-19 на в'їзді в Здолбунівський будинок-інтернат встановили КПП. Ще у 12 співробітників та підопічних цього закладу зафіксовано COVID-19. Це люди від 36 до 83 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два дні тому у Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів на коронавірус захворіло одразу 12 осіб. В області створено комісію задля службового розслідування спалаху в закладі.

Таким чином, на сьогодні в будинку вже 24 інфікованих (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей знаходяться в стаціонарі, інші - на самоізоляції.

Станом на ранок 23 травня на Рівненщині зафіксовано 1400 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 64 нових інфікованих на COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, зафіксовано 31 летальний випадок. Одужали 588 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.

Фото: Рівненська ОДА