На Тернопільщині від коронавірусу помер голова райради

Сьогодні помер голова Кременецької районної ради 49-річний Володимир Стефанський. Попередньо відомо, що він хворів на CОVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив товариш померлого Микола Казюк, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

«Співчуваю рідним з приводу смерті голови Кременецької районної ради, доброї людини і хорошого друга Володимира Стефанського. Спочивай з миром…», - йдеться у дописі.

За інформацією місцевих ЗМІ, Стефанський хворів на коронавірус, перебував у лікарні в Почаєві. Хвороба дала ускладнення на серце. Лікарі намагалися реанімувати Володимира Стефанського упродовж години, але серце зупинилося.

Володимир Стефанський активно допомагав із забезпеченням місцевих лікарень засобами захисту та постійно повідомляв оперативну інформацію про ситуацію з COVID-19 у Кременецькому районі.

За останню добу в Кременецькому районі у семи людей методом ПЛР підтвердили COVID-19. Станом на 22 травня в цьому районі зафіксували найбільше інфікованих в області - 370.

Усього на Тернопільщині на 22 травня коронавірус зафіксовано у 1024 – дорослих та 74-х дітей. Видужали 678 осіб. Померли 23.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.

Фото: АА