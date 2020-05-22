На Тернопільщині від коронавірусу помер голова райради

На Тернопільщині від коронавірусу помер голова райради

Укрінформ
Сьогодні помер голова Кременецької районної ради 49-річний Володимир Стефанський. Попередньо відомо, що він хворів на CОVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив товариш померлого Микола Казюк, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

«Співчуваю рідним з приводу смерті голови Кременецької районної ради, доброї людини і хорошого друга Володимира Стефанського. Спочивай з миром…», - йдеться у дописі.

За інформацією місцевих ЗМІ, Стефанський хворів на коронавірус, перебував у лікарні в Почаєві. Хвороба дала ускладнення на серце. Лікарі намагалися реанімувати Володимира Стефанського упродовж години, але серце зупинилося.

Читайте також: Під Києвом у пансіонаті для літніх людей спалах COVID-19 - восьмеро хворих

Володимир Стефанський активно допомагав із забезпеченням місцевих лікарень засобами захисту та постійно повідомляв оперативну інформацію про ситуацію з COVID-19 у Кременецькому районі.

За останню добу в Кременецькому районі у семи людей методом ПЛР підтвердили COVID-19. Станом на 22 травня в цьому районі зафіксували найбільше інфікованих в області - 370.

Усього на Тернопільщині на 22 травня коронавірус зафіксовано у 1024 – дорослих та 74-х дітей. Видужали 678 осіб. Померли 23.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-