На Донеччині вперше оголосили вирок за пропаганду війни
Про це повідомила прокуратура області.
"За публічного обвинувачення прокуратури Донецької області Красноармійським міськрайонним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та вперше за роки збройного конфлікту на Сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України", - йдеться у повідомленні.
Суд встановив, що упродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала у соціальній мережі "Вконтакте" текстові дописи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Крім того, у 2016 та 2018 роках зловмисниця поширювала через інтернет зображення із закликами до розв’язування воєнного конфлікту на Донбасі.
Її засуджено до 3 років та 3 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.