На Донеччині вперше оголосили вирок за пропаганду війни

У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту на Донбасі оголошено вирок за пропаганду війни — жінці, яка у соціальній мережі "Вконтакте" закликала до зміни держкордону України.

Про це повідомила прокуратура області.

"За публічного обвинувачення прокуратури Донецької області Красноармійським міськрайонним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та вперше за роки збройного конфлікту на Сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України", - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що упродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала у соціальній мережі "Вконтакте" текстові дописи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у 2016 та 2018 роках зловмисниця поширювала через інтернет зображення із закликами до розв’язування воєнного конфлікту на Донбасі.

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Її засуджено до 3 років та 3 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.