Поліція затримала чотирьох учасників банди, які викрали та катували ветерана АТО

Поліція Донеччини викрила чотирьох учасників злочинного угруповання у викраденні та катуванні ветерана АТО.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"У місті Покровську фігуранти викрали чоловіка на очах його рідних та силою примушували вступити до кримінального угруповання. Зв’язаного потерпілого катували протягом двох годин, лише випадково він залишився живий. Поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники раніше потрапляли до поля зору поліції й підозрюються у низці тяжких злочинів, зокрема вбивстві.