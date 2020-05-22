Протест медиків у Харкові: голову місцевого осередку ОПЗЖ облили зеленкою

Голову харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрія Лесика облили зеленкою під час акції протесту медиків проти закриття акушерського відділення клінічної лікарні залізничників, що біля Південного вокзалу в Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами учасників акції протесту, акушерське відділення закривають посилаючись на те, що воно аварійне.

"Гроші на ремонт вже виділялися, але куди вони пішли, і чому ремонту немає, запитайте у керівництва", - кажуть учасники акції.

На жаль, додзвонитися до головного лікаря чи завідуючої відділенням, аби прояснити ситуацію, кореспондентові агентства не вдалося, оскільки ніхто не взяв слухавку.

Голова міської організації ОПЗЖ Лесик прийшов на акцію зі своїми прибічниками, з прапорами та партійною символікою. Представники ОПЗЖ, голосно виступали на підтримку медиків. У момент, коли Лесик виголосив звернення до Президента України, закликаючи його "навести порядок у сфері медицини", невідомі облили партійця зеленкою, поціливши в обличчя, та втекли з місця події. Правоохоронці, які забезпечували порядок під час акції, побігли за ними слідом, намагаючись затримати. У Харкові працівники пологового будинку вийшли на пікет / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Лесик спробував продовжувати своє звернення до Президента, але воно вже не мало успіху, і він з прибічниками теж пішов. Тим часом, учасники акції продовжували свій протест, скандуючи: "Ні закриттю пологового!"...

Як повідомила кореспонденту Укрінформу заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Оксана Калмикова, одразу після інциденту поліцейські встановили порушників.

"Це чоловіки у віці 21, 23 та 27 років. Вони доставлені до Холодногірського відділу поліції Харкова. Щодо кожного з них складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає до 15 діб адміністративного арешту", - зазначила Калмикова.

Вона додала, що близько 13:15 до територіального відділу поліції надійшла заява від 39-річного чоловіка: "Він вказав, що під час мирної акції троє чоловіків порушували публічний порядок та облили його зеленкою".

Тим часом на сайті організації Фрайкор з'явилися фото з місця події з текстом: "Фрайкор знов допоміг Лесику перефарбуватися у трендові політичні кольори". Пізніше у мережі з'явилася інформація від Фрайкору, що активісти прийшли на акцію "привітатися з Лесиком, і більш нічого не зробили".

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2019 року у Харкові член політради "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик очолив міський осередок партії. Лесик був фігурантом двох кримінальних проваджень: про посягання на територіальну цілісність України - у 2016 році, та про опір і побиття працівника СБУ - у 2017 році. Кілька місяців провів у СІЗО, потім запобіжний захід замінили на домашній арешт, далі - особисте зобов'язання. З червня 2019 року запобіжний захід не обраний.

Лесик був депутатом Харківської міськради у 2010-2015 роки, входив до фракції партії "Сильна Україна", потім - фракції "Український вибір" Віктора Медведчука. Неодноразово демонстрував проросійську позицію щодо конфлікту на Донбасі. У травні 2016 року прийшов на святкування 9 Травня на меморіалі Слави з георгіївською стрічкою, чим спровокував зіткнення з проукраїнськими активістами. Депутати міськради назвали ці дії самопіаром та проголосували за позбавлення його депутатських повноважень.