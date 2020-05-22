У Чернівецькій області лікарні першої та другої хвилі вже заповнені – МОЗ

У Чернівецькій області визначені для прийому хворих з COVID-19 лікарні першої та другої хвилі вже заповнені.

Про це на брифінгу 22 травня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожній області є визначені лікарні Департаментом охорони здоров'я. Вони погоджені з МОЗ, ці лікарні для хворих на коронавірус. У нас у різних областях є різна ситуація. Наприклад, Чернівецька область, де лікарні першої хвилі, другої хвилі лікарні заповнені, а є області, де захворюваність є достатньо низькою", - сказала вона.

Микитчак зазначила, що у різних областях різна кількість визначених лікарень для хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у четвер, 21 травня, відвідали з робочою поїздкою Чернівецьку область.

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Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 65, Чернівецькій - 63 та м. Київ - 47.