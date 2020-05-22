До Дня вишиванки у Полтавському педуніверситеті створили Древо єдності українців

До Всесвітнього дня вишиванки у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка запустили флешмоб #ПНПУ_Орнамент_Націії. На основі отриманих фото його учасників створено віртуальне древо «короленківської» родини.

Про цю акцію кореспонденту Укрінформу розповіла її організатор - проректор вишу Валентина Богута.

«Зазвичай у цей день ми проводимо флешмоб «Вдягнися у вишиванку», під час якого вся «короленківська» родина (професорсько-викладацький колектив разом зі студентами) фотографується на східцях університету чи в аудиторіях, викладаючи фото в соцмережах. На жаль, у зв’язку з карантинними обмеженнями сьогодні ми не могли зібратися разом, тому заздалегідь попросили охочих приєднатися до флешмобу - надсилати свої світлини у вишиванках з короткими розповідями про їхню історію й про те, як вони у них з’явилися. Відгукнулася, по суті, вся Україна! Електронні листи надходили не лише від наших викладачів, студентів, випускників, а й від людей найрізноманітніших професій. Усього зареєстровано 105 учасників віком від 15 до 65 років», - зазначила Богута.

Учасники акції надіслали фото вишиванок, створених власноруч чи родичами, іменитими майстринями і чоловіками-умільцями. Деякі з них пошиті українськими брендами, придбані на Сорочинському ярмарку. Є витвори традиційного одягу, вишиті на Полтавщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Галичині, Волині, Київщині... Декому сорочки дісталися у спадок від предків - це видно по грубому полотні й вицвілих нитках.

Але найбільше організаторку акції вразила розповідь чернівчанки, котра надіслала фото дуже давньої вишиванки, яку вона навіть не вдягає, аби зберегти. За словами жінки, ту сорочку родичі ледь не викинули на смітник разом зі скринею померлої бабусі – вона лежала на самому дні під купою рушників, як найцінніша реліквія.

Усі отримані фотографії співробітник університету Олександр Мельник розмістив на орнаментальному полотні у вигляді родинного древа, яке демонструє різноманіття вишиванок і символізує єдність українців.