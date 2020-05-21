У Полтаві пам’ятники одягнули у вишиванки

У Полтаві п’ять пам’ятників – Івану Котляревському, Тарасу Шевченку, Миколі Гоголю, гетьману Івану Мазепі й легендарній українській народній співачці та поетесі Марусі Чурай – сьогодні прикрашені сорочками-вишиванками.

Мазепа “отримав” мегавишиванку довжиною 1,2 метра і шириною 3 метри. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила одна з учасниць акції директорка творчого культурно-освітнього центру «Артландія» Ірина Григорова.

«Як на мене, найкраще національне вбрання «сіло» на Марусю Чурай. Напередодні ми зробили заміри верхньої частини пам’ятника, і я буквально за ніч пошила сорочку з гарного білого лляного полотна, оздобивши горловину тканим мереживом. Однак, коли сьогодні зранку працівники комунального підприємства «Декоративні культури» почали надягати одежину на пам’ятник, виявилося, що вона замала. Довелося терміново доточувати по двадцять сантиметрів по боках», - розповіла Григорова.

Також пам’ятник “отримав” червоний пояс із візерунком, і вийшло так, наче сорочка з напуском заправлена у спідницю. На шию Марусі Чурай наділи червоне намисто, а на голову двометровий вінок з декоративних квітів, до якого прикріплені різнокольорові атласні стрічки.

Вишиванки розмірів максі на пам’ятниках знаним літераторам прикрашені кольоровим декором, що імітує вишивку, і просто прикріплені на погруддях. Гоголеві у гардеробі Будинку культури знайшли ще й голубу свитку – в тон декору на горловині, й накинули на плече. Вишивка на сороці Тарасу Шевченка – зелена, а для Івана Котляревського підготували сорочку в червоно-чорних кольорах.

Пам’ятник гетьману Івану Мазепі прикрашали місцеві «свободівці». Його мегавишиванка довжиною 1,2 метра і шириною 3 метри не нова – вона була пошита минулоріч десятьма полтавськими майстринями.

Фото: facebook/Ірина Григорова