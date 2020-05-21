На Тернопільщині 90-річна жінка поборола COVID-19

У тернопільській глибинці 90-річна жінка поборола COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.

«Вітаємо з одужанням від коронавірусу 90-річну панну Ганну Дякуник із села Красіїв. Монастириський район поступово виходить з пандемії. Нині зі 194 осіб, які захворіли у період пандемії, залишилося 16 інфікованих», - зазначив Дронь.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 21 травня на Тернопільщині зафіксовано 1098 випадків COVID-19, 23 – летальних, 678 людей одужали.

Загалом в Україні 10 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків.