На Вінниччині відновили діяльність понад 50 агропродовольчих ринків

На території Вінницької області відновили роботу 51 агропродовольчий ринок з 68 офіційно зареєстрованих.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Рішення щодо відкриття агропродовольчих ринків області в умовах карантину приймалось виключно комісією ТЕБ та НС. Наразі на території області відновлена діяльність 51 агропродовольчого ринку, на яких забезпечено дотримання вимог вищезазначеної постанови", - йдеться у повідомленні.

Фахівці структурних підрозділів Головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області щоденно, відповідно до графіку роботи ринку, проводять позапланові заходи державного нагляду.

Станом на 19 травня 2020 року проведено 503 позапланових перевірки роботи ринків. У ході яких виявлені порушення недотримання нормативної відстані між торговими місцями, допуск відвідувачів та продавців, не забезпечувалось проведення дезінфекції поверхонь торгових місць та приміщень ринку тощо.

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Керівникам ринків надано 26 пропозицій, надіслано 43 інформаційні повідомлення в органи влади та 13 - в Національну поліцію, складено 9 протоколів.

Тимчасово, до усунення недоліків, рішенням ТЕБ та НС припинялась робота КП "Немирівський ринок" Немирівської райспоживспілки.