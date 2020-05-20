На Вінниччині відновили діяльність понад 50 агропродовольчих ринків
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Рішення щодо відкриття агропродовольчих ринків області в умовах карантину приймалось виключно комісією ТЕБ та НС. Наразі на території області відновлена діяльність 51 агропродовольчого ринку, на яких забезпечено дотримання вимог вищезазначеної постанови", - йдеться у повідомленні.
Фахівці структурних підрозділів Головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області щоденно, відповідно до графіку роботи ринку, проводять позапланові заходи державного нагляду.
Станом на 19 травня 2020 року проведено 503 позапланових перевірки роботи ринків. У ході яких виявлені порушення недотримання нормативної відстані між торговими місцями, допуск відвідувачів та продавців, не забезпечувалось проведення дезінфекції поверхонь торгових місць та приміщень ринку тощо.
Керівникам ринків надано 26 пропозицій, надіслано 43 інформаційні повідомлення в органи влади та 13 - в Національну поліцію, складено 9 протоколів.
Тимчасово, до усунення недоліків, рішенням ТЕБ та НС припинялась робота КП "Немирівський ринок" Немирівської райспоживспілки.