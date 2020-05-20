На Миколаївщині оновлюють трасу Кропивницький–Миколаїв

У межах проєкту «Велике будівництво» триває капітальний ремонт автодороги державного значення Н-14 Кропивницький–Миколаїв в межах Миколаївської області.

Про це з посиланням на Службу автомобільних доріг у Миколаївській області повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У рамках проєкту Президента України «Велике будівництво» на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький–Миколаїв інтенсивно проводиться комплекс робіт з капітального ремонту більш як на 66 км», - йдеться у повідомленні.

Працівники підрядних організацій укладають важкий цемент на ділянках км175+000-км190+000 (від с. Водяно-Лорино до повороту на с. Михайлівка) та км198+000-км235+000 (від повороту на с. Сухий Єланець - до м. Миколаїв) а/д Н-14.

Проводиться також низка інших робіт.

Цементобетонну суміш виготовляють на сучасних заводах, які розташовані за декілька кілометрів від ділянок будівництва дороги. Всі компоненти для будування бетонки виробляють і добувають в Україні.

Бетонна дорога витримує навантаження в декілька разів більше, ніж асфальтобетонна.

Це буде нова, якісна та сучасна траса, яка критично важлива для жителів Миколаївської області та інших областей. Планується, що її відремонтують до кінця поточного року.

Гарантійний термін на цьому шляху – 10 років на основу і 8 – на покриття.

У зв’язку із проведенням капітального ремонту дороги з влаштуванням цементобетонного покриття, вводиться обмеження руху для вантажних транспортних засобів загальною масою понад 10 тонн.

Фото: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області